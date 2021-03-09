«أبو» يصاب بكورونا للمرة الثانية وحالته مستقرة

كشف الفنان "أبو" عن إصابته بفيروس كورونا، للمرة الثانية خلال أقل من 3 أشهر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، كما أن حالته الآن مستقرة دون مضاعفات خطيرة.وكان "أبو" أعلن نهاية العام الماضي عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وإلغاء حفله بأحد مولات مدينة السادس من أكتوبر، وكتب أبو "إلى جمهوري العزيز أعتذر عن عدم قدرتي على إقامة حفل الليلة نظرًا لظروف إصابتي بعدوى كورونا، سوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله".ويتواجد "أبو" حاليًا في العزل المنزلي بعد المسحة الإيجابية التي أجراها مؤخرًا، ويتناول البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة.