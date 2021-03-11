خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

1 – الخطوة الأولى يجب تسجيل الدخول عبر الرابط التالي من

2 – ثم يقوم طالب الصف السادس الابتدائي باختيار قائمة نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية.

3 – وبعدها يتم كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على قائمة الاستعراض لكي يعرف الطالب نتيجته بشكل فوري.

1 – الخطوة الأولى يجب تسجيل الدخول عبر الرابط التالي من هنا 2 – ثم يقوم طالب الصف السادس الابتدائي باختيار قائمة نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية.3 – وبعدها يتم كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على قائمة الاستعراض لكي يعرف الطالب نتيجته بشكل فوري.

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يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد صرح بأن 1.988.209 طلاب وطالبات بالصف السادس الابتدائي، قد أدوا الامتحان المجمع، متعدد التخصصات، لاختبارات الفصل الدراسي الأول.





‎وأكد وزير التربية والتعليم، أن نسبة حضور الطلاب للامتحان بلغت 97.77%، من إجمالي 2.033.633 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.



وتم الإعلان أيضا عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، وهو يوم السبت المقبل الموافق 13 مارس الجاري، بآلية عبارة عن إجراء ثلاث اختبارات شهرية لطلاب صفوف النقل.





نتيجة سادسة ابتدائي الترم الأول 2021



وأكدّت الوزارة أن ما يتمّ الامتحان فيه يعتبر منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية، مشيرة إلى أنَّ امتحانات الثانوية العامة تختلف تمامًا عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وفيما يخص امتحانات الثانوية العامة فقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنه ستم مقاومة الغش في امتحانات الثانوية العامة.