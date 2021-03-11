رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 11:30 ص
نتيجة الصف السادس
نتيجة الصف السادس الابتدائي
أسماء منصور
طباعة
بعد انتهاء امتحانات الصف السادس الإبتدائي، يبحث الكثير من الطلاب عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021، حيث تمت الامتحانات بآلية مختلفة هذا العام نتيجة لظروف فيروس كورونا المستجد، ونظرا لأن القلق فيما يخص النتيجة يصيب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور تحرص "الدستور" على عرض خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021.

ولكي يتم معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تم رفعها فور الانتهاء من عملية التصحيح وذلك عبر خطوات بسيطة كالتالي

خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021


1 – الخطوة الأولى يجب تسجيل الدخول عبر الرابط التالي من هنا.
2 – ثم يقوم طالب الصف السادس الابتدائي باختيار قائمة نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية.
3 – وبعدها يتم كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على قائمة الاستعراض لكي يعرف الطالب نتيجته بشكل فوري.


قد يهمك.. التفاصيل الكاملة حول امتحانات صفوف النقل الشهرية للترم الثاني2021

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021


يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد صرح بأن 1.988.209 طلاب وطالبات بالصف السادس الابتدائي، قد أدوا الامتحان المجمع، متعدد التخصصات، لاختبارات الفصل الدراسي الأول.

‎وأكد وزير التربية والتعليم، أن نسبة حضور الطلاب للامتحان بلغت 97.77%، من إجمالي 2.033.633 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتم الإعلان أيضا عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، وهو يوم السبت المقبل الموافق 13 مارس الجاري، بآلية عبارة عن إجراء ثلاث اختبارات شهرية لطلاب صفوف النقل.


نتيجة سادسة ابتدائي الترم الأول 2021


وأكدّت الوزارة أن ما يتمّ الامتحان فيه يعتبر منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية، مشيرة إلى أنَّ امتحانات الثانوية العامة تختلف تمامًا عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.
وفيما يخص امتحانات الثانوية العامة فقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنه ستم مقاومة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

الأكثر قراءة

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

طيران الإمارات لموظفيها: احصلوا على اللقاح أو ادفعوا مقابل فحوص كورونا

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتنى من براثن الاكتئاب

هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي الأسبوع المقبل

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر