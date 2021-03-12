أمام مشرحة زينهم.. أهالي ضحايا حريق العبور ينتظرون تحليل «DNA» (صور)

توافد أهالي الضحايا الي مشرحة زينهم، صباح اليوم، من أجل استلام ضحاياهم والتعرف علي ذويهم من خلال تحليل الـ Dna الذين راحوا ضحية حريق العبور، في مشهد مأساوي مليء بالحزن والحسرة.وكشفت المعاينة، أمس، لموقع حريق مصنع ملابس العبور، اشتعال النيران بالطابق الأرضي، والتي تسببت في مصرع 20 شخصًا بينهم 12 جثمانًا مجهول الهوية.وكان قد شب حريق هائل فى مصنع للملابس فى مدينة العبور، أمس، ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة آخرين، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان فى محاولة للسيطرة على النيران، وتم نقل الجثث وإخراج المصابين ونقلهم إلى مستشفيات فى العبور والقاهرة والشرقية، وتم تحرير محضر وانتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي للمكان لفحص الحريق لمعرفة أسبابه وحصر التلفيات والخسائر والتصريح بدفن الجثث.