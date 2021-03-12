أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 12-3-2021

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 2021 في مصر بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم

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وتوقع رئيس شعبة الدواجن أن تبدأ سعر الدواجن رحلة صعود مع قرب حلول شهر رمضان، تزامنا مع إقبال المستهلكين على الشراء، مشيرًا إلى أنه مع حلول الشهر من المرجح تراجع الأسعار مجددا.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن أن تبدأ سعر الدواجن رحلة صعود مع قرب حلول شهر رمضان، تزامنا مع إقبال المستهلكين على الشراء، مشيرًا إلى أنه مع حلول الشهر من المرجح تراجع الأسعار مجددا.

تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع «جوجل» من قبل المواطنين عن سعر الدواجن اليوم الجمعة 12 مارس 2021 في مصر بالأسواق، نظرًا إلى أن الفراخ من الأطباق الأساسية لدى المواطن المصري.وتوفر «الدستور» لقراءها سعر الدواجن اليوم الجمعة 12 مارس 2021 في مصر بالأسواق، حيث ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء والبيضاء الحية في المزارع المحلية اليوم الجمعة 12 مارس 2021، بينما انخفضت أسعار البيض الأحمر، واستقرت الكتاكيت الشركات والساسو والدواجن الأمهات والبيض الأبيض.– تراوحت سعر الدواجن البيضاء من 24 لـ 27 جنيه.– سعر الفراخ الأمهات سجل 22 جنيها.– سجلت الدواجن الحمراء العتائي 24 جنيها.– بلغ سعر الرومي والبط البلدي والأرانب 50 جنيها للكيلو.– زوج الحمام بـ 65 جنيها.– كرتونة البيض الأبيض والأحمر بـ 34 جنيها.أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 12 مارس 2021 فى مصر بالأسواقتحرك سعر كيلو الدواجن في المزرعة من 24 جنيهًا للكيلو إلى 26 جنيهًا، وجاء ذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ إذ ارتفع سعر الكتكوت بنحو 100 %، فيما ارتفعت أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية بنحو 30%، بحد قوله.وارتفعت الأسعار في المزرعة بنحو 2 جنيه، ويباع كيلو الدواجن بسعر يترواح ما بين 29 جنيهًا و30 جنيهًا، حسب المنطقة.واستقر سعر البيض عند 33.5 في المزرعة 37 جنيهًا في السوق.وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إنه قد جرت العادة بأن تشهد فترة ما قبل شهر رمضان، عودة المتخارجين من السوق إلى العمل مجددًا، خاصة صغار المربين ممن دفعتهم الخسائر إلى وقف نشاطهم خلال فترة الشتاء.