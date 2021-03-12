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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 12-3-2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:49 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-3-202 خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر العملة الرئيسة داخل المملكة السعودية للشراء عند مستوى 4.20 جنيه، فيما سجلت للبيع 4.17، وذلك وفقًا لآحدث التحديثات البنكية.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-3-2021

على المستوى المحلي، حقق سعر صرف الريال السعودي اليوم، ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي وبنك اللإسكندرية، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه خلال حركة التداولات الصباحية في البنوك في البنك الأهلي المتحد والبنك الأهلي الكويتي.

ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.

أظهرت شاشات التداول مستويات سعر الريال السعودي اليوم ارتفاعه أمام نظيره الجنيه في السوق المحلي، ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.17، كما ارتفع سعر الريال اليوم ليسجل في بنك مصر للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.11.

استقرار الريال السعودي أمام الجنيه اليوم

وكما شهد سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا أمام الجنيه خلال فترة التداولات الصباحية، في قطاع كبير من البنوك ليسجل في البنك الأهلي المتحد للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10.

الريال السعودي أمام الجنية

وواصلت العملة السعودية اليوم استقراره أمام الجنيه لتسجل في بنك تنمية الصادرات ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10.

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وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 4.23 جنيه وللبيع 408، وبلغ سعر الريال في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.12.

تراجع أسهم السعودية

اختتمت البورصة لدى المملكة السعودية أمس الخميس على تراجع، ليسجل المؤشر الرئيسي انخفاضًا 7.66 نقاط ليقفل عند مستوى 9587.79 نقطة، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم، كما نزل مؤشر "نمو" عند 1733.31 نقطة ليقفل عند مستوى 24175.09 نقط.

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