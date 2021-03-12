تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم

درجات الحرارة اليوم





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الغردقة 26 15

مرسى علم 28 15

الفيوم 22 11

بنى سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 30 12

قنا 30 12

الأقصر 31 13

أسوان 32 14

إدفو 32 15

أبوسمبل 33 13

الوادى الجديد 33 14

شلاتين 31 17

أبورماد 30 17

حلايب 30 16

رأس حدربة 29 16

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن حالة الطقس اليوم الجمعة 12-3-2021، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم سيكون دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدلا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، ودافئا على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وحارًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.وأضافت أن "حالة الطقس ليلا ستكون شديدة البرودة على شمال البلاد باردة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وستكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - بورسعي - العريش - رفح) على فترات متقطعة "40 % تقريبا" ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 23 11الإسكندرية 19 12وادى النطرون 23 12طنطا 23 12شبين الكوم 23 11دمنهور 22 12بلطيم 22 11مطروح 18 12السلوم 18 11سيوة 23 11بورسعيد 20 12دمياط 20 12الزقازيق 23 12المنصورة 22 13الإسماعيلية 22 12السويس 24 12العريش 21 11رفح 20 12رأس سدر 23 13نخل 22 10نويبع 24 18طابا 25 15كاترين 18 08الطور 25 15شرم الشيخ 25 15