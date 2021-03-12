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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:01 ص
الطقس
الطقس
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن حالة الطقس اليوم الجمعة 12-3-2021، حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم سيكون دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدلا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، ودافئا على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وحارًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأضافت أن "حالة الطقس ليلا ستكون شديدة البرودة على شمال البلاد باردة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وستكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - بورسعي - العريش - رفح) على فترات متقطعة "40 % تقريبا" ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم


وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم


القاهرة 23 11
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 23 12
طنطا 23 12
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 22 11
مطروح 18 12
السلوم 18 11
سيوة 23 11
بورسعيد 20 12
دمياط 20 12
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 22 12
السويس 24 12
العريش 21 11
رفح 20 12
رأس سدر 23 13
نخل 22 10
نويبع 24 18
طابا 25 15
كاترين 18 08
الطور 25 15
شرم الشيخ 25 15

تابع أيضاً:



الغردقة 26 15
مرسى علم 28 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 23 11
المنيا 23 10
أسيوط 24 10
سوهاج 30 12
قنا 30 12
الأقصر 31 13
أسوان 32 14
إدفو 32 15
أبوسمبل 33 13
الوادى الجديد 33 14
شلاتين 31 17
أبورماد 30 17
حلايب 30 16
رأس حدربة 29 16

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