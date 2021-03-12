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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:49 ص
الذهب
الذهب
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة الموافق 12-3-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 761 جنيهًا.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة

عالميًا، بلغت أسعار الذهب، لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار، ليربح خلال المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1733.46 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1732.20 دولار.

ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة نحو 870 جنيهًا.

سعر الذهب عيار ٢١ اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 761 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 652 جنيهًا.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الجمعة

وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 797 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 507 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 435 جنيهًا.

وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.08 جنيه.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 871 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 762 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 653 جنيهًا.

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أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.09 جنيه، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.09 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل 871 جنيهًا.

أسعار المعادن النفيسة اليوم

وعلى مستوى المعادن النفيسة، ارتفعت سعر الفضة اليوم 0.5% إلى 26.30 دولار للأوقية، كما صعد سعر البلاتين 1.1% إلى 1216.32 دولار، وفي المقابل تراجع سعر البلاديوم 0.1% إلى 2303.11 دولار.

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