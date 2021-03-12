أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-3-2021

سعر الدولار الأمريكي اليوم



سعر اليورو الأوروبي اليوم سجل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في البنك الأهلى المصري، عند الشراء 15.65 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.75 جنيه مصري.



سعر الدينار الكويتي اليوم وصل سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة عند الشراء 18.6501 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 18.8559 جنيه مصري.





سعر الجنيه الإسترليني اليوم بلغ الدينار اليوم الجمعة عند الشراء 48.9445 جنيه مصري، ووصل عند البيع 52.0885 جنيه مصري.





سعر الريال السعودي اليوم سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة عند الشراء 21.7832 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 22.0122 جنيه مصري.

وصل الريال السعودي اليوم الجمعة عند الشراء 4.1457 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.1993 جنيه مصري.

تابع أيضاً:

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021 (dostor.org)

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم لديكم كافة الأسعار الأجنبية أمام الجنيه المصري في بنك مصر "الحكومي"، وتمثل أسعار العملات الأجنبية اهتماما للقارىء المصري بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل.



سعر الدولار الأمريكي اليوم لديكم كافة الأسعار الأجنبية أمام الجنيه المصري في بنك مصر "الحكومي"، وتمثل أسعار العملات الأجنبية اهتماما للقارىء المصري بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل.





سعر الدرهم الإماراتي اليوم سجل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة عند الشراء 15.65 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.65 جنيه مصري.





سعر الريال السعودي اليوم وصل سعر الدرهم اليوم الجمعة عند الشراء 4.2437 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.2882 جنيه مصري.

سجل الريال اليوم الجمعة عند الشراء 4.1457 جنيه مصري، فيما بلغ سعر الريال عند البيع 4.1993 جنيه مصري.

يبحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-3-2021، ونستعرض لكم يوميًا تقرير يحتوي على كافة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، ووفقا لأخر التحديثات بحسب سعر الصرف اليومي.وخلال التقرير التالي الذي يتضمن كافة التفاصيل والمعلومات أسعار العملات الأجنبية اليوم، نقدم لكم أسعار العملات التالية، "الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الأسترليني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي"، وذلك في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر.لديكم كافة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم وفقا لأخر التحديثات في البنك الأهلى المصري، بحسب سعر الصرف اليوم.