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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 443 مخالفة مرورية فى حملة بسوهاج

الخميس 11/مارس/2021 - 06:47 م
ضبط مخالفة مرورية
ضبط مخالفة مرورية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شنت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء محمد فريد، مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، ورئاسة العميد سيد نفادي، مدير إدارة المرور، والعميد شريف الشاعر، رئيس المباحث، والعقيد عمرو الضبع وكيل الإدارة، حملة مرورية مكبرة على الطرق السريعة وداخل المحافظة للحد من الحوادث.

وجاءت الحملة بناء على توجيهات اللواء الدكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، في إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات.

وأسفرت الحملة، بحسب بيان أمني، اليوم، عن ضبط 443 مخالفات مرورية، وتحرير المحاضر اللازمة، وتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم.

وركزت الحملة جهودها على التفتيش عن المركبات والسيارات المخالفة لخطوط السير والدراجات النارية دون تراخيص وعدم الالتزام بالأجرة المقررة لسيارات السرفيس.

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