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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الأفغانية تنفي صحة سقوط «ألمار» في يد طالبان

الخميس 11/مارس/2021 - 05:51 م
الدفاع الأفغانية
الدفاع الأفغانية
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نفت وزارة دفاع أفغانستان الأنباء المتواترة عن سقوط منطقة "ألمار" بإقليم فارياب، شمال البلاد، تحت سيطرة حركة طالبان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس: إن الأنباء حول سقوط منطقة ألمار "غير صحيحة".

وأضاف البيان: إن قوات الدفاع والأمن شنت عمليات طهرت خلالها غالبية المنطقة من نفوذ طالبان، مؤكدة أن المنطقة تخضع حاليًا لسيطرة قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية.

كانت مصادر أمنية محلية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، سيطرة حركة طالبان على منطقة ألمار بإقليم فارياب ظهر اليوم الخميس.

وقال حاكم الإقليم نقيب الله فايق، في تصريح لوسائل الإعلام، إن قوات الأمن الأفغانية تراجعت عن المنطقة للحيلولة دون سقوط ضحايا من المدنيين والقوات المحلية.

وحسب التقارير، حاصرت طالبان 40 من أفراد قوات الأمن المحلية لكنهم تمكنوا من الفرار إلى قاعدة أمنية على بعد 4 كيلومترات تسمى خواجة عثمان، ويقال إن طالبان استولت على مكتب حاكم المنطقة ومقر الشرطة.

فيما أكد عضو مجلس المحافظة طاهر رحماني النبأ، وقال إن ثمانية من قوات الدفاع الأفغانية قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في أعقاب الاشتباكات مع مسلحي طالبان، وقال رئيس مجلس فارياب إن المسئولين الأمنيين لم يتمكنوا من منع سقوط المنطقة بيد طالبان.

ولم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.

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