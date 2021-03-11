كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021 (dostor.org)

4 - ثم يقوم طالب الصف الثالث الاعدادي بكتابة رقم الجلوس الخاص به.5 - وستظهر لك قائمة للتأكد من بياناتك الخاصة وهي كالتالي ( أسم الطالب رباعي - العنوان - تاريخ ميلاد - والمدرسة التابع لها الطالب - والإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ).6 - وأخيرًا.. ويقوم طالب الصف الثالث الاعدادي بالضغط على كلمة الاستعلام، وستظهر لك نتيجة الفصل الدراسي الأول.