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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 07:19 م
الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي
هبه محمد
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عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، ارتفعت عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2021

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المنصة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي حتى يتمكنوا من معرفة النتيجة، نظرًا للظروف الوبائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا القاتل، الذي تسبب في تعليق الدراسة والجامعات لفترة خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء كورونا الخطير، الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أكثر خطورة وأسرع في الانتشار عن السابق.

ونظرًا لاستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى موقع جوجل من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور، يرصد لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول (الخطوات)

1 - أولًا يجب على طالب الصف الثالث الاعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط الإلكتروني: www.cairogovresults.com.

2 - ثانيًا سيقوم طالب الصف الثالث الاعدادي بتحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عن نتيجة.

3 - ثم يقوم طالب المرحلة الاعدادية بتحديد اختيار الفصل الدراسي المرغوب في معرفة درجاته إذا كان الصف الأول الاعدادي - الصف الثاني الاعدادي - الصف الثالث الاعدادي.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021 (dostor.org)

4 - ثم يقوم طالب الصف الثالث الاعدادي بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

5 - وستظهر لك قائمة للتأكد من بياناتك الخاصة وهي كالتالي ( أسم الطالب رباعي - العنوان - تاريخ ميلاد - والمدرسة التابع لها الطالب - والإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ).

6 - وأخيرًا.. ويقوم طالب الصف الثالث الاعدادي بالضغط على كلمة الاستعلام، وستظهر لك نتيجة الفصل الدراسي الأول.

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