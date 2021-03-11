رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

-يجدر بالطالب كتابة الكود الخاص به.

- ثم يتم كتابة الرقم القومى والصف الدراسى واسم المدرسة- الخطوة الأخيرة هي الضغط على استعلم عن النتيجة ليظهر للطالب نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021.وفي حالة لم يكن الطالب قام بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول سيظهر أمامه عند الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021 كلمة "حجب النتيجة".

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امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

يذكر أن امتحانات الترم الأول بدأت يوم 27 فبراير وتستمر حتى اليوم 11 مارس الجاري 2021، بعدها يتم بدء الفصل الدراسي الثاني حيث أدى قرابة 5 ملايين طالب بالصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت طوال فترة الامتحان والتى استمرت قرابة 8 أيام.ويذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي صرح عبر الفيسبوك أنّ الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست بروفة لامتحانات الثانوية العامة، والبروفة الحقيقية ستكون الامتحانات التجريبية التي ستعقدها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي.