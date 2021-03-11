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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 12:38 م
طلاب
طلاب
أسماء منصور
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يبحث الكثير من الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021 لكي يتسنى لهم الاطمئنان بعد معرفة نتائجهم الدراسية، فالرغبة في إحراز مجموع مرتفع وليس مجرد النجاح تكون لدى كثير من الطلبة وذويهم، لذلك تعرض لكم الدستور في السطور التالية خطوات الحصول على النتيجة بعد تأدية امتحانات التابلت المستحدثة نتيجة ظروف كورونا.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021


-يتم الدخول رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021 على الصفحة الرسمية الخاصة بموقع وزارة التربية والتعليم من هنا.
-يجدر بالطالب كتابة الكود الخاص به.
- ثم يتم كتابة الرقم القومى والصف الدراسى واسم المدرسة
- الخطوة الأخيرة هي الضغط على استعلم عن النتيجة ليظهر للطالب نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021.

وفي حالة لم يكن الطالب قام بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول سيظهر أمامه عند الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021 كلمة "حجب النتيجة".

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امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021


يذكر أن امتحانات الترم الأول بدأت يوم 27 فبراير وتستمر حتى اليوم 11 مارس الجاري 2021، بعدها يتم بدء الفصل الدراسي الثاني حيث أدى قرابة 5 ملايين طالب بالصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت طوال فترة الامتحان والتى استمرت قرابة 8 أيام.
ويذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي صرح عبر الفيسبوك أنّ الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست بروفة لامتحانات الثانوية العامة، والبروفة الحقيقية ستكون الامتحانات التجريبية التي ستعقدها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي.

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مراكز تصحيح امتحانات أولى ثانوي 2021
وخصصت وزارة التربية والتعليم مراكز للتصحيح الإلكتروني لتصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي تم إجراؤها اليكترونيًا عبر التابلت، بينما يجرى تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التي تمت ورقيا على مستوى الإدارات التعليمية.

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