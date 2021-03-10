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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن الامتحانات الشهرية المجمعة من «4 ابتدائي حتى 2 إعدادى»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:32 م
الامتحانات
الامتحانات
ريم محمود
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ننشر أبرز المعلومات عن الامتحانات الشهرية المجمعة من «4 ابتدائي حتى 2 إعدادى» حيث كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التفاصيل الكاملة عن الامتحانات الشهرية والمقرر عقدها فى أخر الشهر الجارى حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات الشهرية ستكون من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

تفاصيل الامتحانات الشهرية 2021

_ بديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

_ يُعقد الامتحان فيما درسه الطالب لمنهج الشهر ويعتبر منتهى ولا يدرج فى الشهور التالية.

- يعقد امتحان التربية الدينية فى نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

- تكون الامتحانات الشهرية بنظام الامتحان المجمع.

- سوف تعتمد الأسئلة على نظام الاختيار من متعدد مثل امتحان الفصل الدراسي الأول.

- تعتمد الأسئلة بنسبة كبيرة على الفهم وليس الحفظ.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواعيد الاختبارات الشهرية وهى كالتالى:

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١
 
مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١
 
مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١

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