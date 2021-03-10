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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:06 م
الابتدائي
الابتدائي
نعمات مدحت
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قامت وزارة التربية والتعليم، بننشر تفاصيل توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021، عبر قناة مدرستنا، والمنصات الإلكترونية التابعة لها، حتى يعرف الطلاب المنهج الدراسي لشهر مارس، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لذلك ترتفع مؤشرات البحث، وتزداد عمليات السؤال والاستفسار عن المنهج الذي قامت بنشر الوزارة عبر المنصات الإلكترونية، خلال هذه الساعات.

ما هي توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

ويمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي معرفة منهج شهر مارس الذي نشرته الوزارة قبيل الدراسة الفعلية للترم الثاني، والذي جاء كالتالي: أولًا: مادة اللغة العربية: درس طيور لا تطير، فى عالم الحيوان من فرع القراءة، والاسم المفرد، الاسم المثنى، الاسم الجمع، من فرع النحو، انى رأيت نملة، من فرع المحفوظات.

ثانيا: مادة الرياضيات: درس الكسور العادية، وجمع وطرح الكسور العادية، والأعداد العشرية، والمقارنة ما بين عددين عشريين، و التقريب لأقرب ١٠٠٠،١٠٠،١٠.

ثالثا: مادة الدراسات الاجتماعية: درس صيد السمك، الزراعة، تربية الحيوان، شخصيات وأحداث الدولة القديمة.

رابعًا: مادة العلوم: الجهاز الهضمي في الإنسان، خامسًا: مادة اللغة الانجليزية: الوحدة 7، الوحدة 8.

موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي ٢٠٢١

ووفقا للمنشور الذي قامت وزارة التربية والتعليم بنشره على المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة، والتي تكشف تفاصيل وآليات امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي سوف يتم إضافة نتيجة هذه التقييمات إلى نتيجة الشهور القادمة مع نتيجة الترم الأول.

حيث أكدت الوزارة أن التقييمات سوف تكون في ثلاثة أشهر ، وهي: تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائى شهر مارس، سيكون يوم 29 مارس، والتقييم الثاني سيكون في يوم 25 أبريل، والتقييم الثالث لطلاب الصف الرابع الابتدائى يكون في يوم 23 مايو 2021.

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