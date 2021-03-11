السفير البابوي بمصر يبدأ زيارته إلى الغردقة

وصل، صباح اليوم الخميس، المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر إلى مدينة الغردفة، حيث كان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.كما شارك في استقباله القمص يؤانس أديب، راعي كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة، ووكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر.ويزور السفير البابوي نيقولاس هنري، خلال زيارته الغردقة، عددا من الكنائس الكاثوليكية، ثم يبدأ غدا الجمعة زيارة رعوية لإيبارشية طيبة وكنائسها تستمر حتى يوم الأحد المقبل.