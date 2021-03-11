مجلس جنوب الجيزة يجتمع بمحامي 6 أكتوبر لبحث أزماتهم

عقد المحامي جمال عمر البغدادي، نقيب محامين جنوب الجيزة، بحضور أعضاء مجلس النقابة الفرعية، اجتماعا مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية لمحامين 6 أكتوبر.يأتي ذلك للوقوف على أهم المشاكل التي تواجههم أثناء تأدية عملهم في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.وقرر المجلس توالي الجلسات في الجزئيات المختلفة، وكذلك تأكيد العمل على حل مشاكل محامين السادس من اكتوبر وتشطيب مقر الأسرة الموجود بمدينة السادس من أكتوبر وعمل تصور ولائحة للترشح للجان النقابية وعرض الأمر على النقابة العامة لوضع تصور نهائي لشروط إجراء الانتخابات وذلك على وجه السرعة.