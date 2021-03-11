جمهوريون يضغطون لعدم رفع العقوبات الأمريكية على إيران

قدم العضو الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تشريعا من شأنه أن يمكن الكونجرس من "مراجعة أي جهد من جانب الإدارة لإنهاء العقوبات المفروضة على إيران".ووفقًا لصحيفة "واشنطن فري بيكون"، فقد تقدم النائب مايكل ماكول بالمشروع لمجلس النواب، بينما كان قدمه السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي لمجلس الشيوخ، في أواخر الشهر الماضي.وقال ماكول إن مشروع القانون هو "جزء من جهد أكبر من قبل الجمهوريين في كلا المجلسين لممارسة درجة معينة من السيطرة على جهود إدارة بايدن لإعادة التواصل مع إيران والسعي للتوصل إلى اتفاق نووي مجدد".وفي حين أن كلا مشروعي القانونين أمامهما فرصة ضئيلة لتمريرهما في الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إلا أنهما يمثلان إجماعًا متزايدًا في الحزب الجمهوري حول خطر إعادة التفاوض مع إيران وتزويدها بمليارات الدولارات وتخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.وكانت إدارة بايدن قد أشارت إلى استعدادها لتقديم تنازلات لإيران في الفترة التي تسبق المفاوضات المباشرة. ويشمل ذلك الجهود التي أفادت بها الإدارة لتسهيل دفع مليار دولار لإيران من قبل كوريا الجنوبية.من جهتهم، انتقد زعماء السياسة الخارجية في الحزب الجمهوري الإدارة لأنها امتنعت عن تقديم تقارير موجزة عن سياستها الدبلوماسية مع إيران. ولم يمثل المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي أمام الكونغرس بعد، لكنه بدأ بالفعل مفاوضات مع دول مركزية بشأن عودة واشنطن للاتفاق النووي، بما في ذلك الصين. وقادة الحزب الجمهوري قلقون من أن استخدام الإدارة لنفس التكتيكات التي استخدمها فريق الرئيس السابق باراك أوباما عندما أبرم الاتفاق النووي في الأصل، والتي أدت لعدم استشارة الكونغرس بأي طريقة جوهرية.