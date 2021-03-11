4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية المهارات البشرية

بالتزامن مع استكمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي تقدمت الحكومة بطلب بموافقتها على استكمال مناقشة القانون في الدورة البرلمانية الحالية.ونص المشروع الجديد في المادة 16 من القانون على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.ويتولى المجلس الأعلى عدد من الاختصاصات كالآتي:- وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية.- وضع سياسات التدريب والتأهيل.- وضع سياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.- وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.