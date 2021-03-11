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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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انطلاق صلوات تقديس الميرون في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

الخميس 11/مارس/2021 - 11:43 ص
دير الأنبا بيشوي
دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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بدأت صباح اليوم في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون صلوات تقديس زيتي الميرون والغاليلاون، والذي تم إعدادهما أمس بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس بالدير ذاته.

وقدم قداسة البابا شرحًا توضيحيًّا لترتيبات صلوات التقديس والقصد الروحي من ورائها، وذلك قبل بدء الصلوات التي بدأها قداسته بقراءة أولى فصول النبوات، من الأصحاح الواحد والستين من سفر إشعياء "رُوحُ السَّيِّدِ الرَّبِّ عَلَيَّ، لأَنَّ الرَّبَّ مَسَحَنِي لأُبَشِّرَ الْمَسَاكِين".

وهذه هي المرة الأربعون في تاريخ الكنيسة القبطية التي يتم فيها إعداد وتقديس زيت الميرون والثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الذي قام قبلًا بعمله بمشاركة أعضاء المجمع المقدس عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧.

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