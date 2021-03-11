الدفاع الروسية: مقاتلات يابانية ترافق طائرتين روسيتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين روسيتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" قامتا بالتحليق فوق بحر اليابان والقسم الشمالي الغربي من المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن مقاتلات تابعة للقوات الجوية اليابانية قد قامت بمرافقتهما في مرحلة معينة من الرحلة التي استمرت لأكثر من تسع ساعات.وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن طائرتين روسيتين من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو- 95 إم إس" قامتا برحلة اعتيادية في المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر اليابان وشمال غرب المحيط الهادئ، حيث رافقتهما مقاتلات من طراز "سو- 35" تابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية.وأضاف البيان أن هذه الرحلة استغرقت أكثر من تسع ساعات، مشيرا إلى أن مقاتلات من طراز "إف- 15" تابعة للقوات الجوية اليابانية رافقت حاملتي الصواريخ الاستراتيجيتين في مراحل معينة من التحليق.