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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلب دعما لتمويل الاحتياجات الإنسانية في اليمن

الخميس 11/مارس/2021 - 11:23 ص
السفير عبدالله السعدي
السفير عبدالله السعدي
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بحث مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، مع المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم، سبل دعم وتطوير أوجه التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان عبر تقنية اللإتصال المرئي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الخميس، التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وجهود الحكومة اليمنية الهادفة لانهاء الصراع وإحلال السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي الذي يفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني، مشيرًا إلى تداعيات انقلاب المليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران على مجمل تلك الاوضاع والذي تسبب في حدوث اسواء أزمة إنسانية في العالم.

وأكد السعدي، أهمية التنسيق الكامل مع الحكومة اليمنية لاستيعاب الاحتياجات والبرامج والمشاريع التي يعمل الصندوق على تنفيذها في مختلف المحافظات اليمنية، موضحا أهمية تقديم الدعم للفئات الاكثر ضعفًا في المجتمع كالنساء والفتيات وكذلك مخيمات النازحين الهاربين من الأعمال الإرهابية والوحشية للمليشيات الحوثية.

من جهتها أعربت المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن إمتنانها للدعم والتعاون الذي يلقاه الصندوق من قبل الوفد الدائم لليمن في نيويورك، مشيرة إلى أنها ستقوم بزيارة إلى اليمن خلال الفترة من 20 وحتى 22 مارس الجاري لتلمس الأوضاع الإنسانية الصعبة على أرض الواقع وأنها تتطلع للقاء المسؤولين في حكومة الكفاءات السياسية في عدن وتعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية النساء وتنفيذ آلية الاستجابة السريعة وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

وأشارت كانم، إلى أن الصندوق يتطلب حشد المزيد من الدعم من الدول المانحة لتمويل الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

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