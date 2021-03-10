طريقة عمل السمك مع صلصة الباشميل
الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:00 م
غادة موسىطباعة
تعد وجبة السمك مع صلصة الباشميل من الأكلات الجديدة التي لم يجربها كثير من المصريين، لكنها بالتأكيد ذات مذاق جيد، يمكن تجربتها بسهولة عن طريق الاستعانة بالخطوات التالية:
ـ المكونات
1ك سمك فيليه.
ملعقة كبيرة زيت نباتي.
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
2 ملاعقة كبيرة كزبرة مفرومة.
4 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
1½ ملعقة طعام من الزبدة.
1 بصلة مفرومة.
4 أكواب حليب.
1 كيس خلطة البشاميل.
3 بيضة مسلوقة مبشورة.
100 جم جبنة موتزاريلا مبشورة.
ـ الطريقة
- يتبل قطع فيليه السمك بالزيت والفلفل الأسود والكزبرة المفرومة والملح وعصير الليمون ويترك فى الثلاجة لمدة ساعة.
- تُقلى قطع فيليه السمك في مقلاة غير لاصقة حتّى يصبح لونها ذهبيًا، ثم ترفع عن النار وتوضع في بيركس أو صنية.
- في هذه الأثناء نضع الزبدة فى اناء على النار ثم يُضاف إليها البصل المفروم ويُطهى حتى يذبل.
- يُضاف الحليب مع محتوايات كيس خلطة البشاميل ثم يُغلى الخليط مع الاستمرار في التحريك ويُطهى حتّى يصبح كثيفا، يُرفع عن النار ويُضاف إليه البيض المسلوق المبشور.
- تُسكب صلصة البشاميل فوق السمك ثم يرش الوجه بجبنة الموتزاريلا المبشورة.
- يوضع الصنية في فرن محمّى على حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 8 و10 دقائق.
- يقدم مع الأرز أو البطاطس.
ـ المكونات
1ك سمك فيليه.
ملعقة كبيرة زيت نباتي.
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
2 ملاعقة كبيرة كزبرة مفرومة.
4 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
1½ ملعقة طعام من الزبدة.
1 بصلة مفرومة.
4 أكواب حليب.
1 كيس خلطة البشاميل.
3 بيضة مسلوقة مبشورة.
100 جم جبنة موتزاريلا مبشورة.
ـ الطريقة
- يتبل قطع فيليه السمك بالزيت والفلفل الأسود والكزبرة المفرومة والملح وعصير الليمون ويترك فى الثلاجة لمدة ساعة.
- تُقلى قطع فيليه السمك في مقلاة غير لاصقة حتّى يصبح لونها ذهبيًا، ثم ترفع عن النار وتوضع في بيركس أو صنية.
- في هذه الأثناء نضع الزبدة فى اناء على النار ثم يُضاف إليها البصل المفروم ويُطهى حتى يذبل.
- يُضاف الحليب مع محتوايات كيس خلطة البشاميل ثم يُغلى الخليط مع الاستمرار في التحريك ويُطهى حتّى يصبح كثيفا، يُرفع عن النار ويُضاف إليه البيض المسلوق المبشور.
- تُسكب صلصة البشاميل فوق السمك ثم يرش الوجه بجبنة الموتزاريلا المبشورة.
- يوضع الصنية في فرن محمّى على حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 8 و10 دقائق.
- يقدم مع الأرز أو البطاطس.