طريقة عمل السمك مع صلصة الباشميل

ـ المكونات

ـ الطريقة

تعد وجبة السمك مع صلصة الباشميل من الأكلات الجديدة التي لم يجربها كثير من المصريين، لكنها بالتأكيد ذات مذاق جيد، يمكن تجربتها بسهولة عن طريق الاستعانة بالخطوات التالية:1ك سمك فيليه.ملعقة كبيرة زيت نباتي.¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.2 ملاعقة كبيرة كزبرة مفرومة.4 ملعقة كبيرة عصير ليمون.1½ ملعقة طعام من الزبدة.1 بصلة مفرومة.4 أكواب حليب.1 كيس خلطة البشاميل.3 بيضة مسلوقة مبشورة.100 جم جبنة موتزاريلا مبشورة.- يتبل قطع فيليه السمك بالزيت والفلفل الأسود والكزبرة المفرومة والملح وعصير الليمون ويترك فى الثلاجة لمدة ساعة.- تُقلى قطع فيليه السمك في مقلاة غير لاصقة حتّى يصبح لونها ذهبيًا، ثم ترفع عن النار وتوضع في بيركس أو صنية.- في هذه الأثناء نضع الزبدة فى اناء على النار ثم يُضاف إليها البصل المفروم ويُطهى حتى يذبل.- يُضاف الحليب مع محتوايات كيس خلطة البشاميل ثم يُغلى الخليط مع الاستمرار في التحريك ويُطهى حتّى يصبح كثيفا، يُرفع عن النار ويُضاف إليه البيض المسلوق المبشور.- تُسكب صلصة البشاميل فوق السمك ثم يرش الوجه بجبنة الموتزاريلا المبشورة.- يوضع الصنية في فرن محمّى على حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 8 و10 دقائق.- يقدم مع الأرز أو البطاطس.