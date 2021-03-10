«الفتح العراقى»: لا جدوى من إجراء حوار وطنى قبل تحقيق السيادة الوطنية

أفاد تحالف الفتح العراقي، الأربعاء، بأنه لا جدوى من إجراء حوار وطني قبل تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وخروج القوات الأجنبية بالكامل.ورحب التحالف في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية بأي حوار وطني جاد، موضحا في الوقت نفسه أنه الأولى على الحكومة في هذه المرحلة تقديم الحلول الناجعة للمشكلة الاقتصادية وإعادة هيبة الدولة وبسط الأمن وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن والتهيئة الكاملة للانتخابات المبكرة.