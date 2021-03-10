المخرج الصامت.. أحمد السمان موهبة مختلفة (صور)

كانت للموهبة الكلمة الأولى والأخيرة دون النظر لأي إعاقة، إلا أن الموهبة هنا مختلفة خاصة أنها تتعلق بالفن تحديدًا، فالمخرج هنا يكون صاحب الكلمة المسموعة بداية من كلمة أكشن وصولًا لـ ستوب.أحمد السمان مخرج صاحب موهبة فريدة من أصحاب الصم والبكم، 29 عامًا، مواليد محافظة الإسكندرية ولد كأي طفل طبيعي حتى بدأت تظهر مشكلة السمع والكلام عندما وصل لعامين ونصف.بعد محاولات وإجراء الفحوصات والكشوفات تبين أنه لا يسمع ولا يتكلم ولا يوجد أمل في معالجة الحالة، إلا أن كان لقلب الأم رأي آخر، حيث إن الأمل الوحيد كان داخل قلبها حسبما أوضح السمان، وعلى أمل الأم بدأت رحلة علاج طويلة مع ابنها وبمرور الوقت وإجراء عمليات وفحوصات عديدة بدأت الحالة في الاستجابة حتى تمكن السمان بأصراره لتركيب سماعه وبدأ الكلام بشكل خفيف.تعرض أحمد للتنمر خلال رحلة علاجه وأثناء فترة دراسته وهو ما لم يستطع تحمله حتى ترك الدراسة بعد المرحلة الإعدادية، لكنه لم يعتبر التعليم آخر المطاف، بل ظل يبحث عن هواية وشغف لشئ ما خلال حياته التي وجدها في حب السينما.البداية كانت مع فيلم بحب السينما الذي صنع طفرة في حياة السمان وقرر من بعده أن يبدأ مسيرته الفنية خلال أواخر 2015.حضر السمان العديد من الورش السينمائية لينمي موهبته، وكانت أول أفلامه "الرقص على أجسادنا" والذي عرض في مهرجانين وبعده فيلم "لوكيشن" وفيلمه الثالث كان "مجرم سينما" وجاري العمل على مشروع فيلمه الرابع والذي سوف يكون مصدر إلهام كبير لأشخاص أصحاب الإعاقة بمختلفها، ويتمنى السمان أن يصل بأفلامه للعالمية والحصول على الأوسكار.