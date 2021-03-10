رئيس الجزائر يتسلم أوراق اعتماد سفراء بلجيكا وإيطاليا وإندونيسيا

تسلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأربعاء، أوراق اعتماد السفراء الجدد لدول كل من بلجيكا، إيطاليا، وإندونيسيا.وقال بيان للرئاسة الجزائرية: "تسلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى الجزائر، وهم سفير بلجيكا ألان لوروا، وسفير إيطاليا جيوفاني بوجلييزي، وسفير إندونيسيا شالياف أكبر تجاندرانينجرات".وحسب البيان، فإن مراسم تقديم أوراق الاعتماد جرت بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج، ووزير الشئون الخارجية صبري بوقدوم.