تطورات الحالة الصحية لستيفاني صليبا بعد إصابتها بكورونا

استقرت الحالة الصحية للفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، خلال الساعات الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وإعلانها الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام".وقالت إليان، مديرة أعمالها، في تصريحات لـ"الدستور"، إن حالتها الصحية بخير بعد إصابتها بالفيروس خلال الأيام الماضية، وعدم وجود مضاعفات.وخلال الساعات الماضية كتبت ستيفاني صليبا عبر إنستجرام، "تجربة كورونا صعبة، الله يبعدها عن الجميع، بشكر كل اللي سأل عني وأعذروني إذا ما قدرت رديت على الكل، ولكل يلي منصابين متلي بقلكن مرحلة وبتقطع هما شي ما تخلو الأفكار السوداء والخوف يسيطرو عليكم بكرة أحسن ان شاء الله".وعلى صعيد آخر تشارك النجمة ستيفاني صليبا في المسلسل اللبناني "داون تاون" الذي تدور أحداثه في قالب اجتماعي رومانسي تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من قصص الحب التي تجمع أبطالها في جو مليء بالحب، من بطولة أمل بوشوشة وكارمن لبس وعبد المنعم عمايري.