17 ألفا و260 إصابة جديدة بكورونا فى بولندا

أكدت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 17 ألفا و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، في أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها هذا العام.وأوضحت الوزارة- حسبما ذكر راديو بولندا- أنه تم تسجيل 398 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 45 ألفا و997 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس مليونا و828 ألفا و313 حالة.وأضافت الوزارة أن هناك 18 ألفا و378 مصابا بكورونا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 1902 في حالة حرجة، بينما تعافى 4 آلاف و552 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين حتى الآن إلى مليون و507 آلاف و905 أشخاص.