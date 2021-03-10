رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

السفير الباباوي بمصر يلتقي قيادات سياسية ودينية ومدنية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:07 م
المطران نيقولاس هنري
المطران نيقولاس هنري
موينكا جرجس _تريزة شنودة
طباعة
التقى المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، بمصاحبة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها للأقباط الكاثوليك، بجمعية الصعيد بأبو قرقاص، أمس القيادات السياسية والمدنية والدينية من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية ورجال الأزهر بمحافظة المنيا.

شارك في اللقاء اللواء أسامة القاضي، محافط المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافط المنيا، ولفيف من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذلك ممثلين عن الأحزاب والجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان. دار اللقاء حول وثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الشيخ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي تمت في الرابع من فبراير لعام ٢٠١٩.

أقيم اللقاء أيضًا احتفالًا بعيد الإيبارشية الأول، وتذكار تجليس الأنبا بشارة جودة، مطرانّا لإيبارشية أبو قرقاص وتوابعها.

وساد اللقاء روح الإخاء والود والمحبة، كما تنوعت الكلمات التي تعبر عن أصالة الشعب المصري وعلى كرامة الإنسان في الأديان.

وفي نهاية اللقاء، أهدى نيافة الأنبا بشارة وسيادة السفير البابوي، اللواء أسامة القاضي درع الفاتيكان، كما أهدى المحافظ درع المحافظة للسفير، كما تم تكريم الشيخ سلامة محمود عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أحمد محمد الشريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، هذا وبالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

الصور

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح جديدة للبناء المخالف

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

حبس فني تكييف تستر على متحرش طفلة المعادي.. والمتهم: عرفت القضية من «فيسبوك»

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

إغلاق المدارس في مدن باكستانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى

«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج