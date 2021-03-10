السفير الباباوي بمصر يلتقي قيادات سياسية ودينية ومدنية

التقى المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، بمصاحبة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها للأقباط الكاثوليك، بجمعية الصعيد بأبو قرقاص، أمس القيادات السياسية والمدنية والدينية من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية ورجال الأزهر بمحافظة المنيا.شارك في اللقاء اللواء أسامة القاضي، محافط المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافط المنيا، ولفيف من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذلك ممثلين عن الأحزاب والجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان. دار اللقاء حول وثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الشيخ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي تمت في الرابع من فبراير لعام ٢٠١٩.أقيم اللقاء أيضًا احتفالًا بعيد الإيبارشية الأول، وتذكار تجليس الأنبا بشارة جودة، مطرانّا لإيبارشية أبو قرقاص وتوابعها.وساد اللقاء روح الإخاء والود والمحبة، كما تنوعت الكلمات التي تعبر عن أصالة الشعب المصري وعلى كرامة الإنسان في الأديان.وفي نهاية اللقاء، أهدى نيافة الأنبا بشارة وسيادة السفير البابوي، اللواء أسامة القاضي درع الفاتيكان، كما أهدى المحافظ درع المحافظة للسفير، كما تم تكريم الشيخ سلامة محمود عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أحمد محمد الشريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، هذا وبالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.