عرض 4 أفلام أجنبية جديدة بالسينمات المصرية اليوم

استقبلت قاعات ودور العرض السينمائي المصرية 4 أفلام أجنبية جديدة،تنضم للأفلام الكثيرة المتواجدة حاليا، لتزيد المنافسة مع الأفلام العربية الموجودة حيث تشتعل الإيرادات بين تلك الأفلام وفيلم وقفة رجالة بالتحديد، ونرصد خلال هذا التقرير تفاصيل الأفلام الجديدة التي بدأ عرضها في تمام العاشرة من صباح اليوم.- فيلم The Reckoningبدأت السينمات عرض فيلم The Reckoning، وهو من بطولة كلا من، شون بيرتوي، وجو أندرسون، وشارلوت كيرك، وستيفن أدينجتون، وتدور القصة في الفيلم الجديد حول إيفلين، الأرملة الشابة التي يطاردها انتحار زوجها جوزيف، فتتهم بأنها ساحرة بعد رفض استغلالها من قبل صاحب العقار.- فيلم Aliveالفيلم الثاني الذي يعرض هذا الاسبوع هو Alive، وهو فيلم إثارة ورعب وهو من بطولة يو آه إن، وبارك شين هي، وجيون باي-سوو، وهيون ووك لي، والعمل تدور أحداثه في إطار من الرعب، حول أحد الناجين الذي لا يزال على قيد الحياة في عزلة، خلال فترة الانتشار السريع لعدوى غامضة تسببت في وقوع مدينته بالكامل في فوضى يستحيل السيطرة عليها.- فيلم The Lord of the Rings: The Return of the Kingوينتظر الجمهور فيلم The Lord of the Rings: The Return of the King، الذي يقدم بطولته كلا من، بيرنارد هيل، وشون أستين، وليف تايلر، وبيلي بويد، وفي هذا الفيلم، يواصل "فرودو وسام" مهمتهما الخطيرة تجاه جبل الموت، من أجل تدمير الخاتم الموجود في حوزة فرودو حتى لا يعود سيد الظلام ساورون لسطوته.- فيلم Seizedويعرض الفيلم الرابع Seized، من بطولة سكوت أدكنز، وماريو فان بيبلس، وكارلي بيريز، وماثيو جارباكز، وتدور الأحداث حول تعرض عميل سابق في القوات الخاصة لكارثة عائلية، حينما يتم اختطاف ابنه في ظروف غامضة، ليجد نفسه في مواجهة مع ثلاث عصابات إجرامية خطيرة في سبيل إنقاذ نجله.