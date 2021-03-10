رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

فن

عرض 4 أفلام أجنبية جديدة بالسينمات المصرية اليوم

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:47 ص
سينيما
سينيما
محمد قدري
طباعة
استقبلت قاعات ودور العرض السينمائي المصرية 4 أفلام أجنبية جديدة،تنضم للأفلام الكثيرة المتواجدة حاليا، لتزيد المنافسة مع الأفلام العربية الموجودة حيث تشتعل الإيرادات بين تلك الأفلام وفيلم وقفة رجالة بالتحديد، ونرصد خلال هذا التقرير تفاصيل الأفلام الجديدة التي بدأ عرضها في تمام العاشرة من صباح اليوم.

- فيلم The Reckoning

بدأت السينمات عرض فيلم The Reckoning، وهو من بطولة كلا من، شون بيرتوي، وجو أندرسون، وشارلوت كيرك، وستيفن أدينجتون، وتدور القصة في الفيلم الجديد حول إيفلين، الأرملة الشابة التي يطاردها انتحار زوجها جوزيف، فتتهم بأنها ساحرة بعد رفض استغلالها من قبل صاحب العقار.

- فيلم Alive

الفيلم الثاني الذي يعرض هذا الاسبوع هو Alive، وهو فيلم إثارة ورعب وهو من بطولة يو آه إن، وبارك شين هي، وجيون باي-سوو، وهيون ووك لي، والعمل تدور أحداثه في إطار من الرعب، حول أحد الناجين الذي لا يزال على قيد الحياة في عزلة، خلال فترة الانتشار السريع لعدوى غامضة تسببت في وقوع مدينته بالكامل في فوضى يستحيل السيطرة عليها.

- فيلم The Lord of the Rings: The Return of the King

وينتظر الجمهور فيلم The Lord of the Rings: The Return of the King، الذي يقدم بطولته كلا من، بيرنارد هيل، وشون أستين، وليف تايلر، وبيلي بويد، وفي هذا الفيلم، يواصل "فرودو وسام" مهمتهما الخطيرة تجاه جبل الموت، من أجل تدمير الخاتم الموجود في حوزة فرودو حتى لا يعود سيد الظلام ساورون لسطوته.

- فيلم Seized

ويعرض الفيلم الرابع Seized، من بطولة سكوت أدكنز، وماريو فان بيبلس، وكارلي بيريز، وماثيو جارباكز، وتدور الأحداث حول تعرض عميل سابق في القوات الخاصة لكارثة عائلية، حينما يتم اختطاف ابنه في ظروف غامضة، ليجد نفسه في مواجهة مع ثلاث عصابات إجرامية خطيرة في سبيل إنقاذ نجله.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

مخاطر كون المرء مؤهلا لوظيفة بدرجة أكبر من اللازم

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

فرق الفنون الشعبية تواجه الأفكار الظلامية في ثقافة المنيا

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة