حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 10 مارس 2021
الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:33 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:
مهنيًا: رغم صعوبة الأوضاع نوعا ما لكن تحلي بالصبر فى التعامل وحافظ على هدوئك في العمل للوصول لرغباتك وأهدافك.
عاطفيا: ارتباطك النفسي بشريكك العاطفي يدعمكم معنويا، لكن احذر التعلق به لدرجة أن تجعله محور حياتك.
صحيا: حافظ على صحتك حتى لا يتدهور وضعك وإذا كنت تعاني من نوبات الصداع المستمر اهتم لمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب.
مهنيًا: رغم صعوبة الأوضاع نوعا ما لكن تحلي بالصبر فى التعامل وحافظ على هدوئك في العمل للوصول لرغباتك وأهدافك.
عاطفيا: ارتباطك النفسي بشريكك العاطفي يدعمكم معنويا، لكن احذر التعلق به لدرجة أن تجعله محور حياتك.
صحيا: حافظ على صحتك حتى لا يتدهور وضعك وإذا كنت تعاني من نوبات الصداع المستمر اهتم لمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب.