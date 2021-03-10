حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 10 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:مهنيًا: رغم صعوبة الأوضاع نوعا ما لكن تحلي بالصبر فى التعامل وحافظ على هدوئك في العمل للوصول لرغباتك وأهدافك.عاطفيا: ارتباطك النفسي بشريكك العاطفي يدعمكم معنويا، لكن احذر التعلق به لدرجة أن تجعله محور حياتك.صحيا: حافظ على صحتك حتى لا يتدهور وضعك وإذا كنت تعاني من نوبات الصداع المستمر اهتم لمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب.