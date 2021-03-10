حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 10 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:مهنيا: لا تضغط على نفسك كثيرا لتحقيق الاستقرار المادي، تبذل مجهودا كبيرا في العمل وتحظى باحترام الجميع وتفكر في البداية بشىء جديد.عاطفيا: شريكك يتفهم تصرفاتك معه، ويعرف أنها رد فعل لما يقوم به، ولكن لا تفرط في قسوتك حتى لا تفتعل المشاكل بينك وبينه.صحيا: قلل من شرب المنبهات فهي تسبب لك الأرق وتؤثر على مواعيد نومك وتفقدك تركيزك أثناء النهار.