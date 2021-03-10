دورتموند يتأهل لربع نهائى أبطال أوروبا بالتعادل أمام إشبيلية

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب التعادل أمام ضيفه إشبيلية الإسباني 2-2، في مباراة العودة بدور الـ16، التي أقيمت على ملعب سيجنال ايدونا بارك.وتقدم بوروسيا دورتموند بهدف في الشوط الأول في الدقيقة 35 عن طريق ايرلينج هالاند، وفي الشوط الثاني أحرز ايرلينج هالاند الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 54.واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لإشبيلية في الدقيقة 69 سجلها يوسف النصيري، والذي نجح أيضًا في تسجيل هدف إشبيلية الثاني، والتعادل في الدقيقة 96، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.يذكر أن مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز بوروسيا دورتموند 3-2 ليصبح المجموع 5-4 لصالح بوروسيا دورتموند ضمن بها التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.