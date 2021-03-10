صدور الطبعة الثانية لرواية كقطة تعبر الطريق

طرحت الدار المصرية اللبنانية٬ الطبعة الثانية لرواية "كقطة تعبر الطريق" للكاتب حاتم حافظ. وهي ثاني أعماله الروائية، حيث سبق وصدرت روايته الأولى عام 2009 عن دار العين بعنوان "لأن الأشياء تحدث".تنتمي رواية "كقطة تعبر الطريق"٬ لفئة من الروايات التي لا تعتمد على المشهد السوري المأساوي٬ أو يحاول كاتبها أن يبتذل شخوصه بعرضهم كضحايا للشتات والتشريد الذي فرضته عليهم تلك الحرب أو بسرد وقائع وحشية تعرضوا لها والإسهاب في وصفها. بل اختار الاختيار الأصعب والأكثر مصداقية٬ فخلق شخصيات حقيقية تكاد تلمسها وتتشاجر معها حينما لا يعجبك موقف أو سلوك معين صدر منها.شخصيات عالم "كقطة تعبر الطريق" يمكننا وصفها بأنها شخصيات "إنسانية" وكفي٬ بعيدا عن تعقيدات الجنس والدين واللون واللغة٬ حيث قدمت الرواية نماذج شديدة الإنسانية بكل تعقيدات الإنسان٬ مخاوفه٬ كوابيسه٬ إحباطاته٬ وحتي أحلامه وطموحاته. بل وفي لحظات ضعفه حينما يقع في الأخطاء التي يحاسب ويحاكم الآخرين عليها.كقطة تعبر الطريق رواية عن ماكينة الرأسمالية المتوحشة التي لم يفلت حتي منها المواطن الغربي الأوروبي٬ وهو ما تبرزه شخصية "ميشيل" الفرنسي الكاره لباريس وحلمه الفرار منها لأي مكان آخر٬ باريس بالنسبة له ليست مدينة النور والجمال كما يشاع عنها٬ باريس بالنسبة لميشيل آلة وحشية يدور فيها كمجرد ترس صغير كغيره من التروس٬ وهو ما ترفضه وتتألم منه روحه الطيبة المحبة.وحاتم حافظ روائي وأكاديمي مصري، يكتب أيضًا، المسرح والسيناريو والنقد الثقافي، أصدر عددًا من الأعمال الروائية والقصصية والفكرية التي حازت التفاتًا نقديًا ملحوظًا، منها "بسكويت وعسل أسود"، "موسيقى لليلة قصيرة"، "إسلام أم إسلاميات.. قراءة في الخطاب الديني المعاصر".كتب حاتم حافظ عديد الأعمال الدرامية الناجحة، منها "استيفا" و"الشارع اللي ورانا". ترجمت نصوصه لأكثر من لغة كما قُدمت عروضه المسرحية في أكثر من بلد أوروبي، منها ألمانيا وفرنسا.