صدور الطبعة الثانية لرواية كقطة تعبر الطريق
الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:27 ص
نضال ممدوحطباعة
طرحت الدار المصرية اللبنانية٬ الطبعة الثانية لرواية "كقطة تعبر الطريق" للكاتب حاتم حافظ. وهي ثاني أعماله الروائية، حيث سبق وصدرت روايته الأولى عام 2009 عن دار العين بعنوان "لأن الأشياء تحدث".
تنتمي رواية "كقطة تعبر الطريق"٬ لفئة من الروايات التي لا تعتمد على المشهد السوري المأساوي٬ أو يحاول كاتبها أن يبتذل شخوصه بعرضهم كضحايا للشتات والتشريد الذي فرضته عليهم تلك الحرب أو بسرد وقائع وحشية تعرضوا لها والإسهاب في وصفها. بل اختار الاختيار الأصعب والأكثر مصداقية٬ فخلق شخصيات حقيقية تكاد تلمسها وتتشاجر معها حينما لا يعجبك موقف أو سلوك معين صدر منها.
شخصيات عالم "كقطة تعبر الطريق" يمكننا وصفها بأنها شخصيات "إنسانية" وكفي٬ بعيدا عن تعقيدات الجنس والدين واللون واللغة٬ حيث قدمت الرواية نماذج شديدة الإنسانية بكل تعقيدات الإنسان٬ مخاوفه٬ كوابيسه٬ إحباطاته٬ وحتي أحلامه وطموحاته. بل وفي لحظات ضعفه حينما يقع في الأخطاء التي يحاسب ويحاكم الآخرين عليها.
كقطة تعبر الطريق رواية عن ماكينة الرأسمالية المتوحشة التي لم يفلت حتي منها المواطن الغربي الأوروبي٬ وهو ما تبرزه شخصية "ميشيل" الفرنسي الكاره لباريس وحلمه الفرار منها لأي مكان آخر٬ باريس بالنسبة له ليست مدينة النور والجمال كما يشاع عنها٬ باريس بالنسبة لميشيل آلة وحشية يدور فيها كمجرد ترس صغير كغيره من التروس٬ وهو ما ترفضه وتتألم منه روحه الطيبة المحبة.
وحاتم حافظ روائي وأكاديمي مصري، يكتب أيضًا، المسرح والسيناريو والنقد الثقافي، أصدر عددًا من الأعمال الروائية والقصصية والفكرية التي حازت التفاتًا نقديًا ملحوظًا، منها "بسكويت وعسل أسود"، "موسيقى لليلة قصيرة"، "إسلام أم إسلاميات.. قراءة في الخطاب الديني المعاصر".
كتب حاتم حافظ عديد الأعمال الدرامية الناجحة، منها "استيفا" و"الشارع اللي ورانا". ترجمت نصوصه لأكثر من لغة كما قُدمت عروضه المسرحية في أكثر من بلد أوروبي، منها ألمانيا وفرنسا.
تنتمي رواية "كقطة تعبر الطريق"٬ لفئة من الروايات التي لا تعتمد على المشهد السوري المأساوي٬ أو يحاول كاتبها أن يبتذل شخوصه بعرضهم كضحايا للشتات والتشريد الذي فرضته عليهم تلك الحرب أو بسرد وقائع وحشية تعرضوا لها والإسهاب في وصفها. بل اختار الاختيار الأصعب والأكثر مصداقية٬ فخلق شخصيات حقيقية تكاد تلمسها وتتشاجر معها حينما لا يعجبك موقف أو سلوك معين صدر منها.
شخصيات عالم "كقطة تعبر الطريق" يمكننا وصفها بأنها شخصيات "إنسانية" وكفي٬ بعيدا عن تعقيدات الجنس والدين واللون واللغة٬ حيث قدمت الرواية نماذج شديدة الإنسانية بكل تعقيدات الإنسان٬ مخاوفه٬ كوابيسه٬ إحباطاته٬ وحتي أحلامه وطموحاته. بل وفي لحظات ضعفه حينما يقع في الأخطاء التي يحاسب ويحاكم الآخرين عليها.
كقطة تعبر الطريق رواية عن ماكينة الرأسمالية المتوحشة التي لم يفلت حتي منها المواطن الغربي الأوروبي٬ وهو ما تبرزه شخصية "ميشيل" الفرنسي الكاره لباريس وحلمه الفرار منها لأي مكان آخر٬ باريس بالنسبة له ليست مدينة النور والجمال كما يشاع عنها٬ باريس بالنسبة لميشيل آلة وحشية يدور فيها كمجرد ترس صغير كغيره من التروس٬ وهو ما ترفضه وتتألم منه روحه الطيبة المحبة.
وحاتم حافظ روائي وأكاديمي مصري، يكتب أيضًا، المسرح والسيناريو والنقد الثقافي، أصدر عددًا من الأعمال الروائية والقصصية والفكرية التي حازت التفاتًا نقديًا ملحوظًا، منها "بسكويت وعسل أسود"، "موسيقى لليلة قصيرة"، "إسلام أم إسلاميات.. قراءة في الخطاب الديني المعاصر".
كتب حاتم حافظ عديد الأعمال الدرامية الناجحة، منها "استيفا" و"الشارع اللي ورانا". ترجمت نصوصه لأكثر من لغة كما قُدمت عروضه المسرحية في أكثر من بلد أوروبي، منها ألمانيا وفرنسا.