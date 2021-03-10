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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الأوروبى يبحث تكافؤ الفرص فى الإعلام والصحافة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:13 ص
منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
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اختتمت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اجتماعا حول المساواة وتكافؤ الفرص في الإعلام والصحافة، والذى استمر عبر الإنترنت يومين بمشاركة 370 من الصحفيين والإعلاميين وخبراء وممثلي المجتمع المدني والحقوقيين من الدول الأعضاء في المنظمة.

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم أن المشاركين أكدوا ضرورة ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين النساء والرجال باعتباره أمر أساسي لتحقيق إعلام مستقل ومتنوع.

وأوضح البيان أن الإعلام المستقل ضروري لمجتمع حر ومنفتح وأن أنظمة الحكم الخاضعة للمساءلة لها أهمية خاصة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ولفت البيان إلى قلق خبراء المنظمة بشأن المخاطر الواضحة التي تواجهها الصحفيات خاصة فيما يتعلق بعملهن.

ونقل البيان عن الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ووزيرة خارجية السويد آن ليندي قولها "إنه من الأهمية وجود وسائل إعلام متنوعة ومستقلة قادرة على التصدي للقضايا ذات الاهتمام العام، فضلا عن ضرورة ضمان التدفق الحر للمعلومات".

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