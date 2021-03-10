ولى العهد السعودى يبحث مع المبعوث الروسى إلى سوريا العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى أيضا - خلال اللقاء - استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.