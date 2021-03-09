الأنبا باسيليوس يشارك في مؤتمر الأسر بإيبارشية المنيا الكاثوليك

نظمت كنيستا السيدة العذراء والقديسة تريزا بقرية الحواصلية، تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، فعاليات مؤتمر الأسر، وذلك في الثامن والتاسع من شهر مارس الجاري.ألقى محاضرة اليوم الأول مركز قانا الجليل بعنوان "الأسرة وكيفية حل الخلافات"، فيما ألقى لقاء اليوم الثاني مركز واحة بعنوان "الطفل"، كما تخلل المؤتمر بعض العروض المسرحية الصغيرة.وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك بمصر ؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، يوم 15 مارس الجاري والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، ودحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.