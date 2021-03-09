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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هدايا عيد الأم 2021.. وأبرز رسائل التهنئة بعيد الأم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:07 م
عيد الأم
عيد الأم
شيماء حسين
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مع اقتراب موعد عيد تكريم الأمهات المصرية على جهودهم في تربية أبنائهن يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أبرز هدايا عيد الأم 2021 لشراء عدة هدايا الأمهات و الحموات والمدرسات لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار هدايا ست الحبايب وكيفية الاحتفال به وسط الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 


أفكار هدايا عيد الأم 2021 في ظل كورونا 


قطاع كبير من المجتمع المصري يبحث عن هدايا رمزية للاحتفال بعيد الأم خاصة هذا العام للراغبين في شراء أكثر من هدية للأم و الحماه والمدرسات الفصل لأبنائهم في حالة رغبة أولياء الأمور في حضور الفصل الدراسي الأول بالمدارس وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا حيث يتم تحديد ميزانية من مصروف الشهر لذلك وفقا لوضع الأسرة المادي حيث يوجد حاليا خصومات على كافة هدايا عيد الأم من الأجهزة الكهربائية بكافة الماركات والمستلزمات المنزلية و لبس الحريمي و المصنوعات الجلدية من الحقائب والأحذية الحريمي و أدوات التجميل والزينة 


موعد الاحتفال بعيد الأم


يرجع اختيار يوم 21 مارس للاحتفال بعيد الأم إلى الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين أحد مؤسسي جريدة أخبار اليوم حيث يختلف الاحتفال بيوم تكريم الأم من بلد إلى آخر وفقا لما هو متعارف عليه حيث تحتفل دولة النرويج بعيد تكريم الأم في 12 فبراير بينما تحتفل دولة جورجيا يوم 3 مارس من كل عام فيما تحتفل دولة المجر يوم 6 مايو فيما تحتفل دولة بولندا يوم 26 مايو وذلك وفقا لأعراف كل دولة من هذه الدول أما عن اختيار 21 مارس فيرجع لانه اول يوم في فصل الربيع حيث يتناسب الأجواء مع طقوس الاحتفال بالأم المصرية

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أبرز رسائل تهنئة الأم بيوم تكريمها 


لا تحتاج الأمهات لشراء هدايا عيد الأم 2021 كل ما تحتاج إليه فقط اهتمام أبناءها كتكريم لها في مثل هذه المناسبة لذلك يبحث الكثير عن رسائل نصية لتداولها عبر الهواتف المحمولة خاصة في ظل التباعد الاجتماعي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولعل أبرز تلك الرسائل هى :-

"كل عام وأنتي الأقرب إلى قلبي يا أمي الغالية"

" كل عام وأنتي محور حياتي يا أمي العزيزة"

" تهنئة من القلب مليئة بالورود والزهور إلى أمي في يوم عيدها"

" أرسلها إليك قبل عيدك.. كل عام وأنتي بخير دمتي لنا بصحة جيدة"


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