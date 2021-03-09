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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الخليجى يؤكد حماية حقوق الإنسان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:37 م
التعاون الخليجي
التعاون الخليجي
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أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، إيمان المجلس الراسخ بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان لما في ذلك من أثر إيجابي على تحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- أنه قد جاء ذلك في بيان ألقاه الأمين المساعد للشئون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون المستشار سلطان بن ناصر السويدي خلال أعمال الدورة (46) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأعرب إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقر عام 2014م، عن الإرادة الجماعية لدول مجلس التعاون في مواصلة إعلاء مكانة حقوق الإنسان، إلى جانب ما سنته دول مجلس التعاون من تشريعات ومبادرات في مجال حقوق الإنسان.

وشدد على التزام مجلس التعاون غير المشروط بالحق في التنمية.

وأكد السويدي مواصلة العمل في سبيل دعم حقوق الإنسان تحت مظلة المجلس، ضمن أطر الحوار والتعاون البناء بوصفه النهج الأمثل لتحقيق الأهداف المشتركة، ورفع التحديات العديدة التي يواجهها المجتمع الدولي.

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