«تعليم القاهرة» تحتفل بيوم الشهيد: ترسيخ لروح التضحية

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية محمد عطية، وكيل أول الوزارة، ومدير المديرية، في التاسع من مارس كل عام بيوم الشهيد.ووجه مدير المديرية بأهمية الاحتفال بمثل هذه المناسبات من أجل التوعية بمكانة الشهداء ودورهم العظيم في حماية الوطن والدفاع عن أبنائه في مواجهة مؤامرات الأعداء في الداخل والخارج وتعميق الانتماء في نفوس المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية.وشدد عطية، على ضرورة ترسيخ روح التضحية من أجل حماية الوطن وتقدير واعتزاز الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لتراب هذا الوطن ويوم الشهيد مناسبة للتأكيد على فكرة العطاء دون مقابل والتضحية بالروح من أجل كرامة الوطن قال تعالي: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون".جدير بالذكر، أن القوات المسلحة تحتفل في التاسع من مارس كل عام بيوم الشهيد اعتزازا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.وتم اختيار يوم 9 مارس من كل عام بعد انتصار حرب أكتوبر ليكون يوما للشهيد تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصرى عبد المنعم رياض، ونعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكرى في مصر.