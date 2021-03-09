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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد ثروت: أجهز لأوبريت أسرة شهيد منذ عام.. ولن أتردد في أي عمل وطني

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:52 م
النجم محمد ثروت
النجم محمد ثروت
محمد قدري
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عبَّر النجم محمد ثروت عن سعادته البالغة بمشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 33، والتي أقيمت بقاعة المنارة، صباح اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة ضمن احتفالات يوم الشهيد.

وأضاف النجم الكبير في تصريحات لـ"الدستور"، أنه قدّم الأغنية الجديدة عن الشهيد مقدمًا دور والد شهيد فيما يشبه "أوبريت غنائي صغير" به الكثير من المشاعر، تواجدت فيه الفنانة نادية مصطفى مقدمة دور الأم، والفنانة جنات مقدمة دور الزوجة بالإضافة لطفل قدم دور الابن، وشاب قدّم دور الصديق.

وقال في تصريحاته: إنه يعد لهذه الأغنية منذ عام تقريبًا في عيد الشهيد الماضي، وتم الاتفاق على كل شيء والإعداد للعمل الجديد بجدية كبيرة، مشيرًا إلى أنه تحمس منذ أن طلبت منه الشئون المعنوية المشاركة في هذا العمل.

وأكد الفنان الكبير أنه منذ عرض فكرة المشاركة في أوبريت "أسرة شهيد" شعر بأن العمل مميز وبه الكثير من الصدق والمشاعر، وأنه حاول أن يوصل ولو جزءًا من مشاعر آباء الشهداء في الأغنية، معبرًا عن سعادته بردود الفعل المميزة على الأغنية، متمنيًا أن تكون قد وصلت أحاسيسها للجمهور ونجحت في توصيل رسائلها.

وأكد محمد ثروت أنه لن يتردد في أي وقت في التواجد في فعاليات القوات المسلحة الوطنية، فهو شرف لأي أحد تقديم عمل فني وطني، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تقديم أعمال مميز خلال الفترة القادمة تقدم.

وشارك الرئيس السيسي اليوم في الندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وبمركز المنارة، بتواجد قادة القوات المسلحة وعدد من رجال الدولة.

وجاءت الندوة التثقيفية في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

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