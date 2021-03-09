الأردن يفعل منصة تسجيل للراغبين في السفر إليها من فلسطين
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:12 م
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن السلطات الأردنية المختصة، قررت فتح المنصة (gateway2jordan)، أو (Visit Jordan)، أمام المواطنين الفلسطينيين الراغبين بدخول أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين "معبر الكرامة".
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء - أنه سيتم فتح المنصة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، عند الساعة الثانية عشر ظهرا.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء - أنه سيتم فتح المنصة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، عند الساعة الثانية عشر ظهرا.