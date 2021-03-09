الرئيس اللبناني يسلم الأمم المتحدة نسخة عن تقرير التسرّب النفطي

سلم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، القائمة بأعمال المنسق الخاص للامين العام للأمم المتحدة نسخة عن ​تقرير​ ​لبنان​ حول تسرب المواد النفطية إلى شواطئه من شواطىء ​فلسطين المحتلة​.وقال الرئيس عون "لبنان متمسك بحقوقه في التعويض عن الأضرار البيئية والإقتصادية ولتضمين التقرير حول 1701 مسألة التسرب النفطي وخروقات ​اسرائيل​ المتكررة لسيادتنا"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.من جانبه، أعرب ​الرئيس عون​ عن أمله ان تكون إعادة ​الدانمارك​ لمئة نازح سوري الى بلادهم لوجود مناطق آمنة فيها محركًا لموضوع العودة الامنة للنازحين بدعم من ​المجتمع الدولي​.