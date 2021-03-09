الرئيس اللبناني يسلم الأمم المتحدة نسخة عن تقرير التسرّب النفطي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:01 م
مروة عنبرطباعة
سلم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، القائمة بأعمال المنسق الخاص للامين العام للأمم المتحدة نسخة عن تقرير لبنان حول تسرب المواد النفطية إلى شواطئه من شواطىء فلسطين المحتلة.
وقال الرئيس عون "لبنان متمسك بحقوقه في التعويض عن الأضرار البيئية والإقتصادية ولتضمين التقرير حول 1701 مسألة التسرب النفطي وخروقات اسرائيل المتكررة لسيادتنا"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.
من جانبه، أعرب الرئيس عون عن أمله ان تكون إعادة الدانمارك لمئة نازح سوري الى بلادهم لوجود مناطق آمنة فيها محركًا لموضوع العودة الامنة للنازحين بدعم من المجتمع الدولي.
وقال الرئيس عون "لبنان متمسك بحقوقه في التعويض عن الأضرار البيئية والإقتصادية ولتضمين التقرير حول 1701 مسألة التسرب النفطي وخروقات اسرائيل المتكررة لسيادتنا"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.
من جانبه، أعرب الرئيس عون عن أمله ان تكون إعادة الدانمارك لمئة نازح سوري الى بلادهم لوجود مناطق آمنة فيها محركًا لموضوع العودة الامنة للنازحين بدعم من المجتمع الدولي.