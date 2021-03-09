حددت مواصفات فتى أحلامها.. محطات في حياة الفنانة نسرين أمين

- بداية حياتها

- أعمالها الفنية

- طلاقها

- موصفات فتي أحلامها

تحل اليوم 9 مارس ذكرى ميلاد الفنانة نسرين أمين، والتي من أبرز فنانات جيلها، لمع نجمها منذ بدايتها وحتى الآن، تزوجت في سن صغير، وأنجبت ابنة تعتبر هي صديقة دربها الآن، لم تفكر في الزواج بعد أن انفصلت عن زواج قصة حبها، ومؤخرا تكلمت عن صفات فتي أحلامها، وهي نسرين امين الفنانة المتألقة في ادورها الفني والوسط الفني، والتي تحل اليوم ذكري ميلادها، وترصد "الدستور" أبرز المحطات في حياة نسرين أمين.ولدت الفنانة نسرين امين في القاهرة، 9 مارس 1984، ودرست الدعاية والإعلان في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بعد ان انتهت من مرحلة الثانوية العامة.صممت على تحقيق حلمها، فانضمت الي استويو الممثل حتى تكمل ما تريده، وحضرت بالفعل العديد من ورشات التدريب داخل الاستوديو حتي تتمكن من اشباع موهبتها.في بداية مشوارها الفني شاركت في أدوار صغيرة، فظهرت في فيلم "قبلات مسروقة" وبعد ذلك اكتشفها المخرج يسري نصر الله، ورشحها في فيلم "احكي يا شهرزاد "، كما شاركت في مسلسل "6 ميدان التحرير" عام 2009، وشاركت في مسلسل "أبواب الخوف" عام 2011، ثم في مسلسل "شربات لوز" الذي كان بطولة الفنانة يسرا، وقامت بدور هبه في فيلم قصير بعنوان "قبل الرحيل"، ولعبت دور زينات في مسلسل "سجن النسا"، كما مثلت في مسلسل "أنا عشقت"، وغيرها من الأعمال، وكانت أخر أعمالها التي تم عرضتهامسلسل "لما كنا صغيرين" وفيلم "صاحب المقام" وفيلم" يوم 13".حلت نسرين أمين، ضيفة على برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، وتحدثت عن حياتها قائلة: "كنت متجوزة بدري جدا، وكان الجواز عن حب وما استمرتش الجوازة مدة طويلة، وأنجبت بنتي أمينة، كان عندي 21 سنة، وفكرة الانفصال كانت نابعة مني"، مضيفة "علاقتي ببنتي صداقة كبيرة وفارق العمر مش كبير وأنا أم حازمة لأني في مقام الأم والأب".وعن مواصفات فتى أحلامها قالت: "لازم يكون واثق في نفسه، مثقف، لطيف وظريف مش تنك، وما بيستظرفش"، وأكملت حديثها قائلة:"لا يمكن أحب راجل متجوز حتى لو في حاجة أنا بحبها، ويحتويني ومديني إحساس الأمان والحرية ومقدرني، وأنا لما أحب هاغير الشغل علشان أنا عايزة أغيره مش علشان حد طلب مني كده، وممكن أغير الكارير خالص، أنا منظر بس، ده أنا منصوب عليا من كل الناس، وأقرب للشخصية الطيبة الغلبانة أو المستغنية أو الضعيفة من الشخصية القوية".وعن ما تكرهه في الرجل قالت: "من الخطوط الحمراء أنه يكون كداب، ولا أنه يكون متجوز، ومش هسيب نفسي أحب راجل متجوز، وأنا اللي بادي الضوء أو الإشارة الخضرا".