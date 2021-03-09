13 معلومة عن الفنانة نسرين أمين وانفصالها بعد قصة حب كبيرة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الشابة نسرين أمين، التي قدمت العديد من الأدوار المتميزة خلال مسيرتها الفنية، هي فنانة ذات طلة مميزة بين جمهورها، دخلت الوسط الفني، بعد أن اكتشفها المخرج يسري نصر الله.يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن نسرين أمين- ولدت نسرين أمين في مدينة القاهرة عام 1984.-التحقت الفنانة نسرين أمين بجامعة حلوان، ودرست الفنون التطبيقية قسم الدعاية والإعلان.- عشقها للتمثيل والفن جعلها تلتحق ب"استوديو الممثل" وتاخذ دورات وورش تمثيل.- في عام ٢٠٠٩ اكتشفها المخرج الكبير يسري نصر الله، وقدمها في فيلم "احكي يا شهرزاد" مع الفنانه القديرة منى زكي.- في عام 2008، شاركت الفنانة نسرين أمين كضيفة شرف في فيلم "قبلات مسروقه" حتى اكتشف موهبتها المخرج يسري نصر الله.- كما شاركت في مسلسل "6 ميدان التحرير" عام 2009.- شاركت نسرين أمين أيضا في مسلسل "أبواب الخوف" عام 2011.- أدت دور رائع في مسلسل "شربات لوز" الذي كان بطولة الفنانة يسرا.شاركت في فيلم قصير بعنوان "قبل الرحيل".- توالت نسرين أمين في مشاركة الأدوار المختلفة حيث شاركت في مسلسل "السبع وصايا" وايضا مسلسل "سجن النسا"، في عام 2014.- في عام 2019، شاركت في مسلسل "نصيبي وقسمتك".- تزوجت الفنانة نسرين أمين في سن صغير وانجبت وعمرها كان 21 عامًا.- انجبت بنت اسمها أمينه وهي ابنتها الوحيدة.- في عام 2017 انفصلت الفنانة نسرين أمين عن زوجها، ولم تفكر في الارتباط بعد انفصالها علي الإطلاق.