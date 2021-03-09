القبض على متهمين بغسل 28 مليون جنيه

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.وتبين محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 25 مليون جنيه.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.