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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عامل سرق أموال و« كمبيوترات» شركة في النزهة.. تجديد حبس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:17 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الثلاثاء، حبس عامل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقي، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي وأجهزة حاسب آلي.

و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقي بلاغ من مالك شركة لخدمات النقل، كائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة "مبلغ مالي – عدد من أجهزة الحاسب الآلي" من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملًا سابقًا بالشركة محل البلاغ، مقيمًا بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها نظرًا لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخلها، لذا خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك توجه للشركة وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات بأسلوب "كسر الباب" ولاذ بالفرار.

بتطوير مناقشته اعترف بارتكابه واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وسرقة "مبلغ مالي – جهاز لاب توب – عدد 5 هارد ديسك" من داخل إحدى الشركات بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالي المستولى عليه من المجنى عليه الثاني حيث أقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

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