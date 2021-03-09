الذهب يتعافى عالميًا من قاع 9 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تعزز بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل الجلسة السابقة أقل مستوى له في تسعة أشهر.وكان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.7% إلى 1692.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن كانت الأسعار انخفضت أكثر من 1% أمس الإثنين إلى 1676.10 دولار، أدنى مستوى لها منذ الخامس من يونيو، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7% لتسجل 1690.30 دولار للأوقية.وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: "ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار 1.15% الليلة الماضية وتراجع عوائد السندات الأمريكية تراجعًا طفيفًا، وهو ما دعم المعادن النفيسة".وارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.30 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 0.3% مسجلًا 2322.68 دولار، وصعد البلاتين 0.8% إلى 1144.49 دولار للأوقية.