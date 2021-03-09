تراجع كبير لليرة التركية وتوقعات بارتفاع أسعار الواردات

كشفت تقارير تركية عن تراجع الليرة التركية أكثر من 3%، مسجلة هبوطا في عشر من الجلسات الإحدى عشرة الأخيرة، مع ارتفاع كل من التضخم وعوائد السندات العالمية وأسعار النفط، وهو بمثابة اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية، وفقا لسكاي نيوز.وقال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي، في تصريحات له، سنتخذ خطوات حاسمة، من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات، وأضاف أن "تحولا منهجيا" حدث في نوفمبر حين تولي رئاسة البنك.وبالنسبة لتركيا، التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج تقريبا أيا من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات.وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوياتها في عام واحد، وهو ما يسحب الأموال من الأسواق الناشئة الأكثر خطورة مثل تركيا التي تُعتبر أصولها متقلبة بشكل خاص.