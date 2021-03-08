أمريكا: صبرنا على البرنامج النووي الإيراني له حدود

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، الهجوم السافر على منشآت نفطية سعودية أمس على منشآت شركة آرامكو النفطية بمنطقة الظهران.وشددت الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية مساء اليوم من واشنطن أنه يجب على جماعة الحوثي وقف الهجمات والبدء بالتفاوض.وتعليقا على البرنامج النووي الإيراني، قالت الخارجية الأمريكية إن صبر واشنطن تجاه البرنامج الإيراني له حدود مؤكدة أنه أمر تحدي يجب التعامل معه من خلال الدبلوماسية مع حلفاء الولايات المتحدة.وأضافت الخارجية الأمريكية: "قدمنا عرضا للدخول في مباحثات حسنة النية وواسعة النطاق ولا نزال ننتظر ردا بناءً من طهران".وقالت واشنطن إن من أولوياتها هي الأمريكيون المحتجزون بالخارج ومنهم المحتجزون في إيران.