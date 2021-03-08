رابط موقع حجز سيارات ذوى الإعاقة المعفاة من الجمارك 2021
الإثنين 08/مارس/2021 - 07:46 م
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك 2021، نستعرض خلال التقرير التالي كل التفاصيل والخطوات التي تجعل المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، تقوم الحكومة المصرية بتوفير كل سبل الدعم لكل المواطنين المصريين الذين يستحقون تقديم الدعم لهم، وخصوصًا أشخاص ذوي الإعاقة.
- قبل الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز السيارة يجب على كل أشخاص ذوي الإعاقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الإجتماعي قبل التقديم على السيارة المعفاة من الجمارك.
- الدخول على الرابط الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتحصصة وهو http:car.smcegy.com.
- يوفر الموقع عددًا من الأيقونات، وهى التعليمات، الدخول للاستعلام، وحجز موعد للكشف الطبى.
- ثم يقوم المواطن من أصحاب ذوي الإعاقة بالدخول على حجز موعد الكشف الطبى للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.
- بعد ذلك يقوم المواطن من ذوي الإعاقة بكتابة البيانات التالية، وهى الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والحالة الاجتماعية، والعنوان، والوظيفة، ورقم التليفون.
- ثم يتم اختيار نوع الإعاقة طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية، ومنها الحركية، والسمعية، والبصرية، والذهنية، والنفسية، وأمراض دم، أمراض قلب.
- ثم يتم اختيار مكان الكشف الطبي، "الإدارة العامة للمجالس الطبية، والمجلس الطبي العام بالإسكندرية، والمجلس الطبي العام بسوهاج".
- ثم يتم اختيار تاريخ الكشف الطبي.
- وبعد ذلك اختيار الجمرك المطلوب، بمعنى الجمرك الذي يرغب مواطن ذوى الإعاقة الحصول علي السيارة منه.
- يتم الضغط على حفظ البيانات.
- بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة، وفقًا لكل إعاقة من الإعاقات.
- تتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة.
رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك 2021نقدم لكم كل الخطوات لحجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك، ويجب على المواطنين الدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتحصصة التابع إلى وزارة الإسكان، ولديكم كل الخطوات والإجراءات التي من خلالها يستطيع المواطنون الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، كما هو موضح بالأتي:
- قبل الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز السيارة يجب على كل أشخاص ذوي الإعاقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الإجتماعي قبل التقديم على السيارة المعفاة من الجمارك.
- الدخول على الرابط الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتحصصة وهو http:car.smcegy.com.
- يوفر الموقع عددًا من الأيقونات، وهى التعليمات، الدخول للاستعلام، وحجز موعد للكشف الطبى.
- ثم يقوم المواطن من أصحاب ذوي الإعاقة بالدخول على حجز موعد الكشف الطبى للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.
- بعد ذلك يقوم المواطن من ذوي الإعاقة بكتابة البيانات التالية، وهى الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والحالة الاجتماعية، والعنوان، والوظيفة، ورقم التليفون.
- ثم يتم اختيار نوع الإعاقة طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية، ومنها الحركية، والسمعية، والبصرية، والذهنية، والنفسية، وأمراض دم، أمراض قلب.
- ثم يتم اختيار مكان الكشف الطبي، "الإدارة العامة للمجالس الطبية، والمجلس الطبي العام بالإسكندرية، والمجلس الطبي العام بسوهاج".
- ثم يتم اختيار تاريخ الكشف الطبي.
- وبعد ذلك اختيار الجمرك المطلوب، بمعنى الجمرك الذي يرغب مواطن ذوى الإعاقة الحصول علي السيارة منه.
- يتم الضغط على حفظ البيانات.
- بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة، وفقًا لكل إعاقة من الإعاقات.
- تتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة.
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